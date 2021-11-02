В МЧС назвали сроки рассеивания тумана в Москве

Густой туман в Москве, который образовался еще вечером в понедельник, 1 ноября, рассеется к двум часам дня 2 ноября. Такие сроки назвали в пресс-службе столичного управления МЧС, передает ТАСС.

В подмосковном управлении ведомства сообщили, что туман продержится до 15 часов дня.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, туман может уже рассеяться к 11 часам утра, уточняет ТАСС. Метеоролог добавил, что во вторник, 2 ноября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. В столице спрогнозировали до плюс 5-7 градусов, в Подмосковье — до плюс 8 градусов.

В ГИБДД москвичей попросили отказаться от личных автомобилей из-за плохой видимости. В ведомстве отметили, что водителям за рулем необходимо увеличить дистанцию между участниками движения, снизить скорость и следить за боковым интервалом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд назвал туман в Москве радиационным. Он подчеркнул, что при этом никакого отношения к радиации погодное явление не имеет. 1 ноября температура воздуха была выше нормы, также стояла безоблачная погода, и из-за этого почва резко охладилась, после чего и образовался туман, объяснил метеоролог.