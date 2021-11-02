Туман над столицей сняли из «Москва-Сити»

Густой туман над столицей сняли на видео из «Москва-Сити»

Туман, который накрыл Москву вечером в понедельник, 1 ноября, сняли из башни в «Москва-Сити». Видео публикуют «Известия».

На кадрах видно, что с самых высоких этажей одной из башен не видно город — все окутано густым туманом.

По словам синоптика Тишковца, уникальный туман-долгожитель полностью рассеется в городе только к 21:00. Из-за непогоды в московских аэропортах массово отменили и задержали более 177 рейсов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал нависший над Москвой туман радиационным. Он подчеркнул, что при этом никакого отношения к радиации погодное явление не имеет. 1 ноября температура воздуха была выше нормы, также стояла безоблачная погода, и из-за этого почва резко охладилась, после чего и образовался туман, объяснил метеоролог.