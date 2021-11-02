Москвичей предупредили о превышении в воздухе опасного вещества

Экстренные службы в Москве выявили превышение нормы оксидов углерода в воздухе в 1,04 раза

В московском воздухе превышена норма опасного вещества — оксида углерода. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб во вторник, 2 ноября, пишет РИА Новости.

Уточняется, что на посту в Люблино зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации оксидов углерода в 1,04 раза. Экологическую ситуацию, в частности, ухудшило сжигание мусора. Так, жители Москвы и Подмосковья жаловались на дым и запах гари, а за прошедшие 24 часа на территории региона зарегистрированы почти 30 термических точек.

По словам представителя экстренных служб, прогнозируемое во вторник усиление ветра должно улучшить обстановку в регионе и рассеять вредные примеси в атмосфере.

Вечером 1 ноября столичный регион накрыл густой туман. Причиной такой атмосферной аномалии стали техногенные факторы, считает эколог Антон Хлынов. В Мосэкомониторинге, в свою очередь, подчеркнули, что это чисто метеорологическое явление, и туман не связан с выбросами транспорта и промышленных предприятий.