В аэропортах Москвы произошла массовая отмена авиарейсов

В Домодедово, Внуково и Шереметьево задержали и отменили 177 рейсов из-за тумана

В московских аэропортах из-за тумана произошла массовая отмена и задержка более 177 рейсов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержаны 47 самолетов, 4 отменены, в Шереметьево — 40 и 15 рейсов соответственно. В Домодедово известно об изменении времени вылета 56 рейсов, еще 15 были отменены.

По информации телеканала «Звезда», в Москве задержаны и отменены более 200 рейсов.

Ранее сообщалось, что в общей сложности более 140 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах из-за неблагоприятных погодных условий. По состоянию на 08:55 по московскому времени задержан или отменен 141 рейс.

В связи с погодными условиями Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе до 9:00 вторника, 2 ноября.