Синоптики назвали новые сроки рассеивания тумана в Москве

Синоптик Тишковец: уникальный туман-долгожитель рассеется в Москве только к 21:00 2 ноября

Москвичам назвали новые сроки улучшения погодных условий. Уникальный туман-долгожитель, который накрыл столичный регион вечером 1 ноября, полностью рассеется в городе только к 21:00. Такое заявление сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в МЧС обещали, что густой туман рассеется к двум часам дня 2 ноября. Из-за погодных условий в аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, туман, который наблюдается в Москве, называется радиационным. Он отметил, что никакого отношения к радиации погодное явление не имеет.

Эколог Антон Хлынов, в свою очередь, считает, что аномально густой туман в Москве появился из-за воздействия техногенных факторов, среди которых загрязнение воздуха транспортом и появление большого количества запечатанных земель.