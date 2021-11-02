Россиянам рассказали о погодных аномалиях по всей стране

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что почти на всей территории России ожидается превышение средних температур на 4-12 градусов. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, температура будет выше на 8 градусов в центре Европейской России, Поволжье, Урале и Западной Сибири. В Москве, Владимирской и Рязанской областях аномалии будут двузначными. Синоптик также отметил, что из-за теплого воздуха с Атлантики в азиатской части страны — в Красноярском крае и Якутии температура будет выше нормы на 12 градусов. При этом Вильфанд добавил, что аномальная погода установится на 90 процентах российской территории до субботы.

Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил россиян об ослаблении иммунитета из-за осенних «температурных горок». «Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям», — пояснил Тяжельников. В частности, внимательно следить за здоровьем нужно людям, имеющим хронические заболевания.