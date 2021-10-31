Врач назвал способ справиться с метеозависимостью

Зарядка и контрастный душ помогут в борьбе с метеозависимостью, сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

По его словам, людям, которые особенно чувствительны к изменениям температур, необходимо тренировать сосуды. Он посоветовал регулярно принимать контрастный душ, делать зарядку, высыпаться и придерживаться сбалансированного питания.

Специалист добавил, что справиться с метеозависимостью также поможет добавление в рацион овощей и фруктов, в которых содержатся витамины и нужные микроэлементы. Кроме того, он посоветовал избегать стрессов и переутомления.

Ранее доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени Ломоносова Юрий Гурфинкель рассказал, что перепады давления могут привести к нарушениям сна у метеозависимых людей, поэтому при резких изменениях погоды лучше ограничить физическую и умственную активность. Он объяснил, что в такие периоды увеличивается вязкость крови, ее движение в капиллярах замедляется, а содержание кислорода падает, поэтому в ткани поступает его меньшее количество.

