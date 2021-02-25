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Россиян предупредили о неожиданном последствии перепадов атмосферного давления

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Фото: Pixabay

Ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель предупредил россиян в беседе с РИА Новости о неожиданном последствии перепадов атмосферного давления.

По его словам, перепады давления могут привести к нарушениям сна у метеозависимых людей, поэтому при резких изменениях погоды им лучше ограничить физическую и умственную активность.

Специалист отметил, что, хотя продолжительность жизни выросла благодаря успехам современной медицины, а адаптационные возможности к 60-65 годам начинают угасать. Все это ведет к тому, что у людей преклонного возраста перепады погоды вызывают существенные изменения в состоянии здоровья.

Эксперт пояснил, что в такие периоды увеличивается вязкость крови, ее движение в капиллярах замедляется, а содержание кислорода в эритроцитах падет и они отдают тканям существенно меньше кислорода.

В результате это может привести к скачкам артериального давления и нарушениям сна. «Расстройства сна нередко связаны с повышением артериального давления», — заключил ученый.

Ранее россиянам рассказали, что защититься от аномальных скачков можно с помощью регулярных тренировок, закаливания и контрастного душа — так можно повысить выносливость сосудов. При этом занятия спортом не должны быть изнуряющими. Их можно заменить и на прогулки длительностью около получаса и более.

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