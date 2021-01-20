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Врач рассказал россиянам о подходящем питании при перепаде температур

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Фото: Astrakan Images / Diomedia

При перепаде температур стоит соблюдать особый рацион питания. О подходящих продуктах россиянам рассказал врач, главный внештатный специалист медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает агентство «Москва».

По словам Тяжельникова, в таких погодных условиях стоит исключить из рациона жирную еду, копчености, соленья и алкоголь, пить больше морсов и травяного чая, есть фрукты и овощи, богатые микроэлементами и витаминами.

Медик также рекомендовал снизить любые физические нагрузки в период перепада температур, отказавшись от активных занятий спортом, перелетов, вождения автомобиля, особенно на далекие расстояния, и всего, что требует концентрации внимания.

Он посоветовал проводить больше времени на свежем воздухе, утром и вечером измерять артериальное давление и не пропускать прием препаратов, выписанных врачами.

Тяжельников отметил, что комфортная температура воздуха для человека — 18-20 градусов, для сна — 16-18 градусов, уровень влажности воздуха — от 40 до 60 процентов, а атмосферное давление — 750 миллиметров ртутного столба. «Однако человеческий организм способен адаптироваться к изменению погодных условий. (...) Но когда перепады резкие, большинство чувствует себя некомфортно», — заключил он.

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