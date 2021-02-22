Москвичей предупредили о настоящей «барической пиле»

«Барическая пила» в Москве еще предстоит, ближайшие сутки атмосферное давление достигнет пика, затем начнет резко падать, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, до сих пор резкого колебания давления, которым характеризуется так называемая барическая пила, не было. Однако в среду, 24 февраля, давление резко понизится примерно на 10 единиц до 757-758, в четверг — до 748, сообщил синоптик.

В субботу значение изменится аж на 30 миллиметров, добавил он. По его словам, также резкие колебания ожидаются и по температуре воздуха.

«Мы ожидаем в четверг уже положительные значения температуры, а также в пятницу и субботу. И только в воскресенье до минус трех похолодает, а в понедельник снова до минус 15», — рассказал Синенков.

Ранее сообщалось, что в День защитника Отечества 23 февраля москвичей ждет погода «с мужским характером». В частности, ожидается до трети месячный нормы осадков, сильный ветер. Ночью температура опустится до минус 15-20, днем не поднимется выше минус 12-17 градусов.