Москвичей предупредили о риске инфарктов и инсультов во время «барической пилы»

Во время «барической пилы» на выходных в Москве возможно увеличение случаев инфарктов и инсультов. Об этом риске в разговоре с РИА Новости предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, особую осторожность необходимо соблюдать людям с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, при возрастных изменениях в здоровье. В таком случае при резкой смене погоды или атмосферного давления возможны ухудшение самочувствия, общая слабость, мигрень, тошнота, учащенный пульс, одышка, чувство нехватки воздуха.

«Могут происходить обострения хронических заболеваний. В период резкой смены атмосферного давления увеличивается процент инсультов и инфарктов», — сказал Тяжельников.

Он отметил, что надо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если появились боль в груди, сильная одышка, высокое или сильно пониженное давление.

Признаки метеочувствительности могут почувствовать даже здоровые люди. Возможно ощущение слабости, сонливости или беспокойства и возбуждения.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о «барической пиле», которая проявляется в резких скачках атмосферного давления и ожидается в праздничные дни.