Москвичей предупредили о приближающейся «барической пиле»

Жителей Москвы в праздничные дни ожидает «барическая пила», которая проявляется в резких скачках атмосферного давления, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова передает РИА Новости.

«За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба — 747, 756, 746, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — сказал он.

Ранее Тишковец отметил, что в День защитника Отечества 23 февраля москвичей ждет погода «с мужским характером». По его словам, атмосферный фронт обострится, будет ненастная погода — ожидается до трети месячный нормы осадков. Ветер также будет сильным, а ночью температура будет колебаться от минус 15-20, днем не поднимется выше минус 12-17 градусов.