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Москвичей предупредили о самых сильных за зиму морозах

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Температура в Москве на этой неделе может упасть до минус 26 градусов и стать самой низкой за эту зиму. О сильных морозах предупреждает РИА Новости в понедельник, 15 февраля, со ссылкой на метеобюро.

Уровень погодной опасности в столице и области повышен до оранжевого.

Аномальные морозы на этой неделе также ожидаются в Центральном и Приволжском федеральном округе. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, в Тверской, Московской, Ярославской и Костромской областях установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже нормы. В Тамбовской, Нижегородской и Кировской областях, а также в Марий Эл аномалия температуры составит семь градусов.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки наступления климатической весны в Москве. По его словам, март и первая половина апреля будут холодными, а май и летние месяцы — жаркими.

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