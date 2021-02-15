Россиян предупредили об аномальных морозах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе аномальные морозы прогнозируются в Центральном и Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Тверской, Московской, Ярославской и Костромской областях установится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже нормы. В Тамбовской, Нижегородской и Кировской областях, а также в Марий Эл аномалия температуры составит семь градусов.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки наступления климатической весны в Москве. По его словам, март и первая половина апреля будут холодными, а май и летние месяцы — жаркими.