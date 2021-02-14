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Москвичам пообещали мороз и солнце

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Фото: Ведяшкин Сергей / агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам в начале следующей недели морозную и солнечную погоду. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, такая погода установится в столице уже с понедельника, 15 февраля. «Уместным будет вспомнить Пушкина: "Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. А нынче погляди в окно: под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит"», — процитировал Вильфанд стихотворение поэта «Зимнее утро».

Как объяснил специалист, мороз и солнце придут в Москву благодаря гребню высокого атмосферного давления. Заметных осадков в этот период не ожидается.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что в Центральный федеральный округ России вслед за снежным апокалипсисом вторгнутся аномальные холода. По данным синоптиков, с 14-го по 18 февраля температура воздуха будет примерно на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

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