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Снегопад в Москве стал одним из самых сильных за всю историю наблюдений

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Фото: Авилов Александр / агентство «Москва»

Снегопад в Москве стал одним из самых сильных за всю 142-летнюю историю наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Синоптик уточнил, что за 13 февраля в столице выпало 3,5 миллиметра осадков. На данный момент высота снежного покрова в столице около 58-59 сантиметров, предположил он, однако точные данные появятся утром 14 февраля. «Новый рекорд все-таки не установлен», — заключил Вильфанд, отметив, что для этого не хватило лишь нескольких сантиметров.

Рекорд высоты снежного покрова был зафиксирован 13 февраля 1956 года, тогда показатель составил 60 сантиметров.

Прошедший в Москве снегопад побил рекорд по суточному количеству осадков: выпало свыше 65 процентов месячной нормы. Уточняется, что 12 февраля высота сугробов составила 40 сантиметров — это самый высокий уровень за весь нынешний период зимы.

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