Определен необходимый срок для уборки снега с дорог Москвы

Около трех дней потребуется для уборки дорог от снега в Москве. Такой необходимый срок определил столичный дептранс, об этом он сообщил в своем Telegram.

За сутки в Москве выпало более 30 сантиметров снега. В настоящее время улицы убирают 13,5 тысячи машин ЖКХ, отметили в ведомстве. В департаменте сказали, что ситуация сложная, поэтому порекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик.

Прошедший в Москве снегопад побил рекорд по суточному количеству осадков. Выпало свыше 65 процентов месячной нормы осадков. Уточняется, что 12 февраля высота сугробов составила 40 сантиметров — это самый высокий уровень за весь нынешний период зимы. До этого рекорд был зафиксирован 13 февраля 1956 года, когда высота снежного покрова составила 60 сантиметров.

Ранее водителям во время «снежного коллапса» из-за снегопада порекомендовали выезжать заранее, взять с собой «незамерзайку», уменьшить привычную скорость движения и увеличить дистанцию с остальными автомобилями.