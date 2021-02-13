Прошедший в Москве снегопад побил рекорд по осадкам

Прошедший в Москве снегопад побил рекорд по суточному количеству осадков. Уже выпало 15 миллиметров снега. Об этом в субботу, 13 февраля, рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Он рассказал, что максимальное значение по осадкам в последний раз достигалось в 2019 году, когда в столице выпало 13,6 миллиметра снега. Кроме того, на данный момент в регионе восполнено 65 процентов от всей февральской нормы осадков.

Уточняется, что 12 февраля высота сугробов составила 40 сантиметров — это самый высокий уровень за весь нынешний период зимы. По данным показателям подобный рекорд был зафиксирован 13 февраля 1956 года, когда высота осадков составила 60 сантиметров.

Леус также заявил, что к вечеру 13 февраля «снегопады и метели будут ослабевать».« Далее ожидается облачная погода, продолжатся снегопады, местами метели, временами проявления ненастья будут сильными», — добавил синоптик.

Ранее водителям во время «снежного коллапса» из-за снегопада рекомендовали выезжать заранее, взять с собой «незамерзайку», уменьшить привычную скорость движения и увеличить дистанцию с остальными автомобилями.