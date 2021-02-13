Власти Москвы назвали срок очистки города от снега

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал срок очистки города от снега в эфире «Соловьев LIVE» на YouTube.

Бирюков напомнил, что по регламенту у городских властей есть еще пять суток, чтобы очистить улицы. «Я думаю, что этот регламент будет выдержан», — добавил он. Чиновник заверил, что в связи с ситуацией все руководители департаментов, префекты, а также сотрудники и руководители коммунальных служб находятся на рабочих местах.

Ранее столичный дептранс сообщал, что для уборки дорог от снега в Москве потребуется около трех дней. Там добавили, что ситуация в городе сложная, поэтому порекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик.

Прошедший в Москве снегопад побил рекорд по суточному количеству осадков. Выпало свыше 65 процентов месячной нормы осадков. Уточняется, что 12 февраля высота сугробов составила 40 сантиметров — это самый высокий уровень за весь нынешний период зимы. До этого рекорд был зафиксирован 13 февраля 1956 года, когда высота снежного покрова составила 60 сантиметров.