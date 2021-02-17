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Москвичей предупредили о погоде «с мужским характером» 23 февраля

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В День защитника Отечества 23 февраля москвичей ждет погода «с мужским характером». Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

В этот день атмосферный фронт обострится, будет ненастная погода — ожидается до трети месячный нормы осадков. Также усилится ветер, начнутся метели с ухудшением видимости. Ночью температура будет колебаться от минус 15- 20, днем не поднимется выше минус 12-17 градусов. Тишковец уточнил, что это на 5-8 градусов ниже нормы.

По словам метеоролога, в будни в столичном регионе ожидаются аномальные 20-градусные морозы, предположительно, без осадков и «скромное солнце», но к выходным холод отступит. В воскресенье ожидается приход теплого атмосферного фронта, снеговые облака и потепление: ночью до минус 12-17, днем — до минус 2-7, к вечеру возможно от 0 до минус 5.

В понедельник, 22 февраля, пройдет холодная фронтальная система со скоротечными снегопадами, под утро температура опустится до минус 7-12, днем будет минус 3-8.

Синоптик уточнил, что снежный покров в Москве на праздниках увеличится до 60-65 сантиметров, вдвое превысив норму, а в Подмосковье — до 70-80 сантиметров.

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