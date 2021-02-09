Вильфанд рассказал о самых метеозависимых людях

Самые метеозависимые люди — метеорологи. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает НСН.

«Когда прогноз не оправдывается, настроение плохое, самочувствие плохое, депрессия. А вот когда прогноз оправдывается, все хорошо», — заявил он.

Вильфанд добавил, что, если говорить серьезно, то хороших исследований о метеозависимости нет — существуют только фрагментарные данные о влиянии погоды на самочувствие. Он уточнил, что лучше спрашивать об этом врачей, а не метеорологов.

Ранее Вильфанд допустил, что до конца зимы сильные морозы могут повториться на территории Европейской части России, но они будут не такими, как сейчас. По его словам, ситуация, что в феврале возникают сильные морозы, редкая — последний раз они были в 2006 году. Вильфанд обратил внимание, что погода неоднородная, то есть с периодами как потепления, так и похолодания.