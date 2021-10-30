Россиян предупредили об ослаблении иммунитета из-за «температурных горок»

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил россиян об ослаблении иммунитета из-за осенних «температурных горок». Его слова передает РИА Новости.

«Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям», — пояснил Тяжельников. В частности, внимательно следить за здоровьем нужно людям, имеющим хронические заболевания. Специалист призвал вакцинироваться в связи с пандемией коронавируса и и сезонным циркулированием гриппа.

Ранее иммунолог Мария Польнер назвала ошибки россиян на самоизоляции. Так, негативно на здоровье сказываются отсутствие диеты и высокая информационная нагрузка. Иммунолог посоветовала работающим удаленно россиянам составить график ежедневных дел и не отклоняться от него.