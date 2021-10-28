Российский врач объяснил нежелание граждан прививаться

Нежелание прививаться у российских граждан связано с ментальностью, других рациональных доводов в этом вопросе нет. Такое объяснение дал председатель Национального общества промышленной медицины, руководитель медицинской службы компании Schlumberger в России, врач Алексей Яковлев. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

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«Это российское какое-то упрямство. Большинство людей, которые не прививаются, понимают, как работает вакцина, не боятся их. Но либо они уверены в собственном иммунитете», — заявил Яковлев. Также он добавил, что молодые россияне чаще думают, что переболеют в легкой форме.

По словам эксперта, в европейских странах применяются более серьезные ограничительные меры, поэтому там граждане активнее прививаются. Благодаря этому местные власти защищают сознательную часть населения и разгружают здравоохранение.

В России пока не создали таких условий, при которых граждане массово будут прививаться, «никто никого не напрягает», констатировал Яковлев и призвал вводить QR-коды и действовать жестче.

Ранее сообщалось, что в России решили перезапустить кампанию по пропаганде вакцинации от COVID-19. Говоря о главной недоработке предыдущей кампании, упоминается акцентирование на Москве и недостаточная пропаганда вакцинации от COVID-19 в других регионах России.