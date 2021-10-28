В России перезапустят госкампанию по пропаганде вакцинации от COVID-19

«Коммерсант»: в Кремле перезапустят кампанию по пропаганде вакцинации от COVID-19

Кремль решил перезапустить кампанию по пропаганде вакцинации от COVID-19. Об этом стало известно газете «Коммерсант» от источников, близких к администрации президента России.

Такое решение было принято, так как предыдущая кампания не достигла своих целей. Информационной работой будет заниматься внутриполитический блок Кремля. Поручение уделить внимание распространению информации о вакцинации от коронавируса поступило от заместителя главы президента Сергея Кириенко.

По словам источника газеты, пока единой концепции в этом вопросе нет, однако озабоченность этой темой высокая. Говоря о главной недоработки предыдущей кампании, упоминается акцентирование на Москве и недостаточную пропаганда вакцинации от COVID-19 в других регионах России. Этот момент планируют исправить.

Планируется, что к новой прививочной кампании подключат волонтеров, также возобновит работу штаб акции «Мы вместе».

К работе подключили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). По словам эксперта ЭИСИ Глеба Кузнецова, необходимо обратить внимание на опыт стран, где вакцинация населения проходит быстро.