В Госдуме призвали иначе доносить до людей важность прививок от коронавируса

Депутат Толстой: людям нужно объяснять важность прививок, а не заставлять верить на слово

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале призвал иначе объяснять гражданам необходимость прививок, он указал на важность доводов, а не попыток заставить людей поверить на слово.

По мнению депутата, информационную кампанию по борьбе с коронавирусом государство проиграло, не сумев донести до населения мысль о том, что следует вакцинироваться.

«Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает. Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан», — подчеркнул Толстой.

Вице-спикер добавил, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении, поскольку подход «мы сказали, а вы делайте» не работает. Он поблагодарил врачей, которые ежеминутно спасают жизни, напомнив, что их труд неоценим.

Ранее профессор Владимир Чуланов подчеркнул, что вакцинация — действенный способ снижения смертности от COVID-19, однако до достижения коллективного иммунитета в 80 процентов заболеваемость не снизить. По его утверждению, прививка является самым эффективным средством борьбы с распространением заболевания, так как помогает значительно снизить риск тяжелого течения инфекции, госпитализации и смерти.

