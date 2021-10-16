В России оценили уровень коллективного иммунитета

Специалисты оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 оценили уровень коллективного иммунитета в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета достиг 45 процентов.

16 октября в России выявили 33 208 новых случаев коронавируса за минувшие сутки — это рекордное число с начала пандемии. За все время в стране зафиксировано 7 958 384 заражений.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян. По его словам, первую дозу препарата от коронавируса в стране получили более 51 миллиона граждан. При этом министр призвал россиян старше 60 лет активнее вакцинироваться.