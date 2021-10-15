Профессор из США развеяла восемь главных мифов о вакцинации от коронавируса

Утверждения о том, что вакцина от коронавируса якобы меняет человеческий геном и придумана только ради наживы, справедливо можно отнести к мифам. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова. В интервью «Ленте.ру» она развеяла восемь главных мифов о вакцинации от коронавируса.

Вакцинация не представляет серьезной опасности для здоровья

Первый миф и один из главных доводов антипрививочников заключается в том, что вакцина от коронавируса якобы меняет человеческий геном, встраивается в клетки и воспроизводит саму себя. Профессор Баранова заметила, что теоретически вакцина может встроиться в ДНК. Более того, с помощью такого эволюционного механизма образуется большинство новых генов. Но на практике вероятность перестройки ДНК сводится к нулю.

Могу представить природу появления этого мифа. Дело в том, что любая РНК, которая в организме человека присутствует, и, конечно же, та, которую мы сами производим, теоретически может встроиться в ДНК. (...) Однако такое бывает крайне редко — случаи штучные на целые поколения клеткок, а ведь в каждой клетке целый ворох этих самых РНК. Другим словами, да, для мРНК-вакцин вероятность такого события если не нулевая, то очень и очень близкая к нулю.(...) Ученые могут увидеть этот феномен в пробирке, если ну о-о-очень хочется статью опубликовать. Но в реальности — это равноценно чуду. Анча Баранова биолог

Кроме того, отказывающиеся от прививок люди утверждают, что выработанный естественным путем иммунитет куда безопаснее вакцинации. Баранова напомнила, что, когда коронавирус только появился, ученые предрекали скорую победу над ним, но оказалось, что одного естественного иммунитета недостаточно. Длительность натурального иммунитета после перенесенной болезни в условиях вакцинации измерить трудно, пояснила профессор. Переболевшие коронавирусом люди тоже заражаются и могут болеть в тяжелой форме, добавила Баранова.

Некоторые уверены, что после прививки от коронавируса можно сразу заболеть чем-то посерьезнее. Баранова считает, что многое в этом случае зависит от поведения в популяции. К примеру, вы открывали двери, не помыли руки и пошли обедать. С большей долей вероятности, впоследствии у вас обнаружат вирус респираторного синцития, заметила ученый.

Четвертый миф — о том, что среди вакцинированных массово встречаются побочные эффекты и даже летальные исходы, которые государство замалчивает — по словам Барановой, укладывается в поговорку «шило в мешке не утаишь». Она подчеркнула, что имеет смысл сравнивать только относительные случаи заражения в отдельных группах. А побочные эффекты возникают практически от любой вакцины, и «это просто эффекты вакцинации», отметила Баранова. «Как биолог я не вижу, что государства замалчивают сведения о неблагоприятных последствиях от вакцин. В России также такого нет», — заверила биолог.

Пандемия — это чрезвычайная ситуация, а не способ обогащения

Контраргументом многих антипрививочников является то, что смертность среди пациентов с коронавирусом сильно завышена, а инфекцию придумали власти для обогащения — это пятый миф, о котором «Лента.ру» поговорила с Барановой. «У нас знаете сколько всего придумано ради наживы? Например, та же школа. Зачем туда дети ходят? Школьную форму покупать опять же нужно, учебники, тетради», — отметила она. А тезис, что коронавируса не существует, профессор назвала «просто нелепым».

По словам Барановой, пандемия — это чрезвычайна ситуация, которая требует максимально быстрого реагирования. Поэтому шестой миф, связанный с тем, что якобы вакцина сырая, поскольку изобрели ее слишком быстро, она также опровергла. «На самом деле качество вакцины нисколько не зависит от того, сколько дней над ней работали», — заметила биолог.

Человеческий организм подвергается ежедневно множеству воздействий. И некоторые по нашему представлению могут быть вредными, через 10-20 лет сказаться неблагоприятно на здоровье. В реальной жизни мы не можем провести проверку этих гипотез. Анча Баранова биолог

Пандемия с нами не навсегда, но вирус будет возвращаться

Вакцина не гарантирует полной защиты от заболевания, поэтому и делать ее нет смысла — еще один, седьмой миф о вакцинации от коронавируса. По словам Барановой, только хороший иммунный ответ служит сигналом правильной защиты — его рекомендуется проверять после вакцинации. Биолог добавила, что уже рассматривались случаи заражения в разных группах. Выяснилось, что у привитых заражаемость как минимум в десять раз меньше. Эти научные работы продемонстрировали, что антительный ответ напрямую коррелирует с иммунитетом, указала профессор.

Плюс еще учтите, что есть фиктивно привитые, то есть те, кто купил справки о вакцинации. Плюс привитые без иммунного ответа: пациенты с пересаженными органами, получающие терапию глюкокортикоидами, с онкологией и прочим. На все эти случаи придется сделать поправку. Анча Баранова биолог

Также есть мнение, что заражаемость будет высокая как с прививкой, так и без нее, потому что вирус мутирует, и вакцина «не успевает» за новыми штаммами. Это восьмой миф. Баранова настаивает, что вакцина создавалась не ради гонок за мутациями. Биолог допустила, что можно сделать так, чтобы вакцина даже перегоняла вирус. Для этого его достаточно проэволюционировать в пробирке и следить за результатом. Пока же понятно, что SARS-CoV-2 влился в структуру наших патогенов.

«В ближайшее время он [коронавирус] будет терзать человечество, и нам придется периодически от него вакцинироваться», — констатировала Баранова.

Всего от коронавируса привилась почти треть россиян

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, вакцинация остается самым надежным способом защитить себя от коронавирусной инфекции. В России сейчас есть все условия, чтобы у людей не было трудностей сделать прививку, добавил Мишустин.

43 000 000 человек привились от коронавируса в России

Вместе с тем, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, с каждым днем в России растет число летальных исходов. Пандемия возвращается новыми волнами и с более агрессивными штаммами. В ряде российских регионов стремительно сокращается количество коек для больных, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в свою очередь, подчеркнул, что на стационары, где лечатся пациенты с COVID-19, приходится высочайшая нагрузка. Его слова приводит РИА Новости. Глава Минздрава призвал активнее вовлекать россиян в процесс вакцинации против COVID-19.

Рост заболеваемости за последнюю неделю составил 16 процентов, в 11 регионах страны темпы прироста заболеваемости были зафиксированы на уровне 30 процентов. Суточная заболеваемость COVID-19 также продолжает расти. Так, по состоянию на 14 октября, в России за сутки зафиксировали 31 299 новых случаев — это максимум с начала пандемии.