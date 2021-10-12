Мишустин заявил о вакцинации почти трети населения России от коронавируса

Около 43 миллионов россиян полностью вакцинировались от COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, его цитирует «Интерфакс».

Премьер напомнил, что вакцинация остается самым надежным способом защитить себя от коронавирусной инфекции. В России сейчас есть все условия, чтобы у людей не было трудностей сделать прививку, пояснил Мишустин.

Премьер уточнил, что в России полностью вакцинировались уже 43 миллиона человек — почти треть всего населения страны. Мишустин считает, что останавливаться на этом не стоит, поскольку в России производится достаточное количество вакцины от коронавируса.

В российских больницах к настоящему моменту остаются 235 тысяч пациентов с коронавирусом, из них 11 процентов — в тяжелом состоянии, почти никто из них не вакцинировался, отметил Мишустин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 38 регионах России ввели требования о вакцинации от COVID-19 для части жителей. Она пояснила, что речь идет о группах людей, «которые являются декретированными категориями, имеют большой контакт с лицами, с потребителями различных услуг».