Российский вирусолог поддержал идею штрафов за уклонение от вакцинации

Вирусолог: ранжировать сумму штрафа за отказ от вакцинации можно в зависимости от региона

За уклонение от вакцинации против коронавируса россиян можно штрафовать. Такую идею, которую ранее высказал член-корреспондент РАН Александр Лукашев, поддержал вирусолог, доцент медицинского университета имени Пирогова Михаил Розанов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, сумму взыскания за отказ можно ранжировать в зависимости от региона.

«Пять тысяч [размер штрафа] для Москвы можно, а для глубинки это, наверное, много. Сам по себе штраф можно, потому что это будет мощной индикацией, что это деяние, которое не направлено на здоровье сообщества», — заявил Розанов.

Российский вирусолог добавил, что людям нужно разъяснять опасность COVID-19. Он считает, что власти должны распространять объективную информацию о вирусе и вакцинах — это поможет увеличить темпы вакцинации.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил начать каждый месяц штрафовать за уклонение от вакцинации против коронавируса. По его словам, с помощью этой меры удастся добиться снижения финансовой нагрузки на государственную систему здравоохранения.

Комментируя это предложение, в Кремле заявили, что введение штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19 нереально, так как это нарушает социальный характер государства.