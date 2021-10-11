В РАН предложили штрафовать россиян за уклонение от вакцинации против COVID-19

Вирусолог РАН Лукашев предложил ввести штрафы за уклонение от вакцинации против COVID-19

Россиян следует начать ежемесячно штрафовать за уклонение от вакцинации против коронавируса, с помощью этой меры удастся добиться снижения финансовой нагрузки на государственную систему здравоохранения, заявил в эфире «Говорит Москва» вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев.

По его словам, всякое тяжелое заболевание, в том числе и коронавирус, наносит большой ущерб отечественной медицинской системе.

«Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации», — объяснил Лукашев.

Он добавил, что россияне давно привыкли платить за вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. По мнению эксперта, распространять штрафы за уклонение от вакцинации нужно прежде всего на тех, кто подвержен заражению коронавирусом.

Адекватной для подобного наказания он счел сумму в пять тысяч рублей.

Ранее в Тюменской области учительница попала под угрозу штрафа в размере полумиллиона рублей. Преподаватель решила не прививаться и заполнила письменный отказ от вакцинации, позже она заболела COVID-19. От нее вирус подхватили четыре ученика.