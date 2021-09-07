Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 21 миллион рублей

Москвичей оштрафовали на 21 млн рублей за отсутствие ПЦР-теста после поездок за границу

Москвичей, которые вернулись из других стран, оштрафовали на сумму 21 245 000 рублей за то, что они не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус. Штрафы присуждены 1 673 гражданам. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Всего с 1 августа 2020 года ведомство направило 8 320 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

По информации Роспотребнадзора, около двух процентов граждан, которые вернулись с отдыха за границей, не выполняет требований об обязательном прохождении тестирования и внесения результатов на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

В августе ведомство сообщало о штрафах на 20 миллионов рублей для москвичей, вернувшихся из заграничных поездок и не предоставивших данные о ПЦР-тестировании.

В июле сообщалось, что Роспотребнадзор изменил правила въезда граждан России на родину из-за границы.