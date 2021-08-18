Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 20 миллионов рублей

Восемь тысяч москвичей не предоставили данные ПЦР-тестирования после заграничных поездок

Москвичей, которые вернулись из заграничных поездок и не предоставили данные о ПЦР-тестировании, оштрафовали на 20 миллионов рублей. Такая информация появилась на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, требование не выполнили два процента граждан — протоколы об административном правонарушении получили около восьми тысяч россиян.

В Роспотребнадзоре также добавили, что нарушители правил «представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих».

Ранее в июле Роспотребнадзор изменил правила возвращения россиян на родину из-за границы, продлив срок сдачи ПЦР-тестов. Теперь туристы должны загрузить результаты тестирования на коронавирус на портал госуслуг в течение четырех дней.