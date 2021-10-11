В еще одном российском регионе ужесточили ограничения из-за ситуации с COVID-19

В Хакасии часть мероприятий можно будет посещать только с сертификатом о вакцинации

В Хакасии часть мероприятий можно будет посетить только при наличии сертификата о вакцинации либо справки о том, что россиянин переболел COVID-19 в течение полугода. Об ужесточении ограничений в регионе из-за ситуации с коронавирусом заявил глава республики Валентин Коновалов в прямом эфире во «ВКонтакте», передает ТАСС.

«В учреждениях общепита, культуры, спорта и некоторых других местах, где у нас идет скопление граждан, посещение будет только по сертификату о вакцинации, либо сертификату о том, что человек в последние полгода переболел», — заявил Коновалов.

Он добавил, что соответствующее постановление будет обновлено на основе новых рекомендаций Роспотребнадзора. Губернатор подчеркнул, что в регионе наблюдается сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Всего развернуто 1286 коек, более 100 из которых пока остаются свободными.

Ранее QR-коды для входа в рестораны и торговые центры с 11 октября ввели в Чечне. Также электронный документ потребуется для входа во все общественные места, включая транспорт, торговые точки и культурно-развлекательные центры.