Еще один российский регион ужесточил ограничения из-за коронавируса

Власти еще одного российского региона введут в регионе систему QR-кодов из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией. С 24 сентября в Воронежской области с 24 сентября в сутки фиксируют более 500 новых случаев COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

Власти региона отметили, что число заболевших COVID-19 с 1 сентября по 7 октября выросло с 13 тысяч до 30 тысяч человек. Количество ежедневных госпитализаций превысило показатель в 700 пациентов, а число болеющих ОРВИ — 48 тысяч. «Впервые с начала пандемии ковидные госпитали развернуты уже не на территории больниц», — подчеркнули в облправительстве.

Руководство области также добавило, что «тревожные цифры перекликаются с недостаточными темпами вакцинации». Однако до формирования коллективного иммунитета среди взрослого населения «еще очень далеко». Поэтому российский регион ужесточил ограничения из-за коронавируса и ввел систему QR-кодов.

«Такое положение дел вынудило к введению очередного пакета ограничительных мер, который отразится на жизни воронежцев и на экономике... Среди новых ограничений — обязательная вакцинация для отдельных категорий населения, пропуск по QR-кодам в различные учреждения», — заявили в регионе.

По мнению властей Воронежской области, «другого пути остановить сегодняшнюю волну коронавируса попросту нет».

Ранее сообщалось, что власти Татарстана с начала следующей недели введут QR-коды из-за роста случаев COVID-19. Теперь в российском регионе театры, кинотеатры, цирки и концертные залы будут заполнять только наполовину от их вместимости, при этом число зрителей не должно превышать 500.