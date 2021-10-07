Российский регион введет зоны COVID-free

Власти Свердловской области задумались над введением ограничительных мер из-за коронавируса по посещению общественных мест. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по российскому региону.

Предполагается, что предприятия общественного питания и организации, оказывающие зрелищные и развлекательные услуги, можно будет посетить только при наличии QR-кода. К таким COVID-free зонам относятся музеи и выставки, концертные залы, санатории, базы отдыха, тренажерные залы и рестораны. При этом справки с отрицательным результатов теста ПЦР учитываться не будут — посетителю необходимо доказать, что он болел коронавирусной инфекцией в последние шесть месяцев.

Ранее власти Волгоградской области анонсировали коронавирусные ограничения для непривитых. Среди них — режим самоизоляции для жителей старше 65 лет с 12 октября. С 18 октября планируется ограничить населению доступ к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых услуг для людей, не прошедших вакцинацию или переболевших более чем шесть месяцев назад.

За прошедшие 24 часа в России зафиксировали новый рекорд смертей пациентов с COVID-19 — 929.