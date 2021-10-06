Власти российского региона анонсировали ограничения для непривитых от COVID-19

В Волгоградской области отправят на самоизоляцию непривитых от COVID-19 пенсионеров

Власти Волгоградской области анонсировали коронавирусные ограничения для непривитых. Среди них — самоизоляция для жителей старше 65 лет. Об этом сообщается на сайте регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Режим самоизоляции для пенсионеров предложили ввести с 12 октября. С 18 октября планируется ограничить населению доступ к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых услуг для людей, не прошедших вакцинацию или переболевших до 6 месяцев назад.

В ведомстве отметили, что индекс заболеваемости коронавирусом в расчете на 100 тысяч жителей вырос за неделю с 13,9 до 14,7 человек. По данным оперштаба, в области за минувшие сутки выявили 363 случая коронавируса, 327 пациентов выздоровели, а 21 человек скончались.

Ранее в другом российском регионе — Калининградской области — ввели ограничения для людей без прививки от COVID-19.

За прошедшие 24 часа в России зафиксировали новый рекорд смертей пациентов с COVID-19 — 929.