В российском регионе ввели ограничение для людей без прививки от коронавируса

В Калининградской области ввели запрет на групповые экскурсии для непривитых от COVID-19

Власти Калининградской области ввели запрет на групповые экскурсии с участием лиц, непривитых от коронавируса. О новых ограничениях передает РИА Новости.

Также в регионе ввели QR-коды, которые будет необходимо предъявлять для посещения общественных мест. С 8 октября посещение мест общественного питания будет доступно только при предъявлении QR-кода, а с 1 ноября к списку мест прибавятся бассейны, фитнес-центры, театры, филармонии, концертные залы, а также кинотеатры.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отмене массовых мероприятий в России в связи с пандемией COVID-19.