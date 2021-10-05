Гинцбург назвал стоящую перед Россией главную задачу в борьбе с COVID-19

Главной задачей в борьбе с пандемией коронавируса является вакцинация населения. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал на торжественном вечере в честь 25-летия Российского еврейского конгресса (РЕК) во время получения премии «Global Influence Award». Гинцбург уточнил, что данная задача стоит как перед Россией, так и перед международным сообществом.

Ранее глава центра Гамалеи раскрыл разницу между «Спутником V» для взрослых и подростков. По его словам, концентрация прививки от COVID-19 для подростков будет уменьшена в пять раз.