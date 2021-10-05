Раскрыта разница между «Спутником V» для взрослых и подростков

Александр Гинцбург: концентрация «Спутника V» для подростков будет уменьшена в пять раз

Концентрация прививки от коронавируса «Спутник V» для подростков будет снижена в пять раз по сравнению с вариантом для взрослых. Разницу раскрыл директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Глава центра Гамалеи при этом отметил, что прививка будет состоять из двух компонентов.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что для остановки пандемии коронавируса необходимо привить как можно больше человек, в том числе и детей. По его мнению, промедление в этом впоросе может повлечь серьезные мутации инфекции, что в свою очередь приведет к трудностям создания новых типов вакцин.

В России за минувшие сутки выявили 25 110 новых случаев коронавируса. Днем ранее в стране зафиксировали 25 781 случай COVID-19.