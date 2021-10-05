Рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в 67 российских регионах

В более чем половине регионов России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, а эпидемиологическая ситуация в стране оценивается как достаточно сложная. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, передает РИА Новости.

По ее словам, заболеваемость COVID-19 возросла в 67 из 85 российских регионов.

«Как и прогнозировалось, с началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилась», — отметила Голикова.