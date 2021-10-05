Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян

Вице-премьер России Татьяна Голикова: больше 42 миллионов человек привиты от коронавируса

В России больше 42 миллионов человек привиты от коронавируса. Такое число назвала вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова приводит «Интерфакс».

По словам вице-премьера, первым компонентом привиты 47,4 миллиона человек.

«Полностью привиты 42,2 миллиона человек. Повторно вакцинированы и вакцинированы после болезни 1,9 миллиона человек», — заявила Голикова.

Также она высказала мнение, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 35,9 миллиона россиян и повторно вакцинировать 7,6 миллиона человек.

На данный момент лидерами по вакцинации являются Чеченская республика, Московская область, Москва, Тыва, Белгородская область и Чукотский автономный округ, резюмировала Голикова. Регионы с низкими показателями по вакцинации — Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Приморский край.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что регионы России, которые объявили свою территорию свободной от коронавируса, могут получить гранты.