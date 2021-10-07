Назван российский регион с крайне тяжелой ситуацией по COVID-19. Такая ситуация наблюдается в Калининградской области, заявил РИА Новости глава региона Антон Алиханов.

«Ситуация крайне тяжелая, у нас почти две тысячи человек на стационарном лечении, почти тысяча человек — кислородозависимые», — заявил Алиханов, добавив, что региону нужна «передышка» для медицинской системы.

Губернатор объяснил, что решение о введении дополнительных ограничений в регионе было принято на фоне сложившихся обстоятельств. Такие меры принимаются исключительно для того, чтобы сбить темп роста заболеваемости и стимулировать людей к вакцинации, заключил Алиханов.

В Калининградской области для неработающих граждан старше 65 лет введен режим самоизоляции. Также запрещено нахождение граждан без масок в общественных местах, приостановлена деятельность аттракционов. С 8 октября посещение кафе и ресторанов в регионе возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19.

Ранее вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, профессор Александр Бутенко заявил, что ричина новой волны COVID-19 в России заключается в распространении индийского варианта коронавирусной инфекции «дельта плюс». По его словам, скорость распространения инфекции во многом связана с коротким инкубационным периодом, характерным для этого варианта SARS-CoV-2.

4 октября глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил россиян о напряженном эпидемиологическом сезоне. Он призвал граждан не рисковать и заявил, что принципиально важно осенью привиться и от COVID-19, и от гриппа.