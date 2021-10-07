Вирусолог объяснил причину новой волны коронавируса в России

Причина новой волны COVID-19 в России заключается в распространении индийского варианта коронавирусной инфекции «дельта плюс», сообщил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, профессор Александр Бутенко в беседе с радио Sputnik

По его словам, скорость распространения инфекции во многом связана с коротким инкубационным периодом, характерным для этого варианта SARS-CoV-2. «При "классическом" китайском варианте 2019 года был инкубационный период четырнадцать дней, а теперь от двух до четырех дней», — сказал специалист.

Бутенко уверен, что 85 процентов россиян, которые попали в больницу с COVID-19, заразились именно штаммом «дельта». Он считает, что противопоставить опасному патогену можно только усовершенствованные вакцины. Он добавил, что подход, который применяется российскими учеными в разработке новых препаратов, поможет защитить людей и от других генотипов инфекции.

«Разработчики вакцин уже сейчас начинают делать новые комбинированные препараты. В них будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса», — сказал вирусолог.

Ранее в Кремле оценили темпы вакцинации россиян от коронавируса. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они остаются недостаточными. Правительству следует активнее разъяснять необходимость прививок от коронавируса, пояснил он.

