Инфекционист назвал россиянам сроки «самой тяжелой» волны коронавируса

Инфекционист Евгений Тимаков назвал россиянам сроки «самой тяжелой» волны пандемии коронавируса, которая началась в стране летом и идет до сих пор. Об этом в пятницу, 1 октября, пишет «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

Он отметил, что вирус стал более заразным, из-за чего новая волна инфекции будет протекать пять-шесть месяцев с начала своего развития.

«Начало развития было в июне. Соответственно, к середине декабря мы должны стабилизироваться в этой ситуации», — заявил медик.

По его мнению, иммунитет люди будут приобретать не за счет вакцинации, поскольку в России «нет того процента, который нужен», а за счет контактов и заражений естественным путем.

По данным на 1 октября, в стране выявили 24 522 новых случая коронавируса за сутки. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 535 548. Растет не только число заболевших, но и показатели смертности. Так, в России четвертый день подряд обновляется рекорд по числу погибших пациентов с COVID-19 — за 24 часа скончались 887 человек.