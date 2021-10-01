Песков прокомментировал динамику смертности по COVID-19 в России

Песков: динамика по смертности пациентов с коронавирусом в России вызывает беспокойство

Динамика смертности по COVID-19 в России вызывает беспокойство, власти регионов принимают меры, исходя из обстановки. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

В настоящее время власти принимают меры «на земле», регионы вводят различные ограничения, уточнил пресс-секретарь президента России. «Пока динамика плохая», — отметил он.

Комментируя меры, которые принимаются субъектами, представитель Кремля подчеркнул, что «каждый регион принимает самостоятельно эти решения». Кроме того, меры не статичны, они могут сокращаться или увеличиваться в зависимости от ситуации, отметил Песков.

Ранее российский педиатр-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что новая волна пандемии COVID-19 станет для граждан самой тяжелой. По словам медика, ситуация стабилизируется только к середине декабря. Тимаков предположил, что следующие волны будут переноситься легче, так как россияне будут реже заболевать тяжелой формой коронавируса.

