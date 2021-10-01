Рост заболеваемости коронавирусом в России назвали «верхушкой айсберга»

Кандидат медицинских наук Иван Коновалов в эфире радио «Комсомольская правда» назвал рост числа выявленных случаев заболевания коронавирусом в России верхушкой айсберга. По его словам, показатели смертности зависят от методов оценки и подсчетов, из-за чего могут меняться.

«Это звучит, наверное, цинично и не очень человечно, но жизнь такова, что это было всегда, и в доковидные времена. Причина смерти определялась нередко по очень сложным критериям», — отметил Коновалов.

Он напомнил, что в этом году вышли обновленные рекомендации Роспотребнадзора о том, как регистрировать случаи заболеваний и, в том числе, как подсчитывать летальность. Врач пояснил, что человек может погибнуть как от непосредственно коронавирусной инфекции, так и от осложнений, связанных с заболеванием. Кроме того, отметил Коновалов, видимые причины могут отличаться от реальных. К примеру, человек, лежащий в стационаре с коронавирусной инфекцией, может скончаться от других причин.

По словам эксперта, изменения в методике, на основе которой появляются цифры статистики, видны и по проценту бессимптомных пациентов. Он отметил, что 1-1,5 года назад таких пациентов было около половины, сейчас же этот показатель составляет менее десяти процентов. «Это означает, что выявление случаев коронавируса происходит в основном среди людей, которые имеют те или иные клинические признаки, симптомы болезни», — пояснил врач.

Врач признает, что дельта-вариант примерно с конца весны 2021 года обеспечивает гораздо большее количество случаев передачи вируса. При этом, увеличилась скорость распространения инфекции и ее тяжесть.

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что новая волна пандемии коронавируса станет для россиян самой тяжелой. По мнению врача, ситуация стабилизируется только к середине сентября. Тимаков предполагает, что следующие волны будут переноситься легче, поскольку россияне будут реже заболевать тяжелой формой ковида.