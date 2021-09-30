Производитель элитного виски нажился на вакцинации

Британский производитель элитного алкоголя Diageo — владелец марки виски Johnnie Walker — заявил об ожидании хорошего начала 2022 финансового года из-за быстрых темпов восстановления продаж, поскольку снятие ограничений на работу баров и ресторанов позволило нажиться на любящих выпить людях, отдающих предпочтение премиальным брендам, сообщает Reuters.

Продажи алкоголя в барах и ресторанах сильно снизились в 2020 году из-за ограничений пандемии коронавируса. Тем не менее темпы восстановления в Европе превзошли ожидания Diageo. Вместе с тем в Северной Америке, несмотря на ограничения поставок, продажи показали хорошие результаты. Высокие темпы вакцинации населения, по мнению Diageo, стали причиной такой тенденции.

В других регионах — Азиатско-Тихоокеанском, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне — продажи также шли хорошо, хотя на этих рынках производитель ожидает некоторой неустойчивости. Тем не менее Diageo извлекал выгоду из роста популярности элитного алкоголя среди потребителей и за счет более выгодных каналов продаж, например, электронной коммерции. «Мы сделали сильный старт для начала 2022 финансового года, поскольку извлекаем выгоду из устойчивости в розничной торговле и продолжающегося восстановления торговли в барах и ресторанах», — заявил генеральный директор Diageo Иван Менезес.

Diageo, как крупнейший производитель элитного алкоголя, задумался о вопросах экологии, заявив о намерении сделать свою деятельность углеродно-нейтральной к 2030 году. Компания уже построила в США первый в мире ликеро-водочный завод с нулевыми выбросами углекислого газа, где энергия генерируется из солнца и ветра. На заводе площадью более 6,6 тысячи квадратных метров ежегодно будет производиться до 37 миллионов литров бурбона Bulleit. Переход на «чистую» энергетику позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 117 тысяч тонн ежегодно, что эквивалентного исчезновению с дорог свыше 25 тысяч автомобилей на год.