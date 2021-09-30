Вирусолог развеял миф о четвертой волне коронавируса

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский объяснил, почему наблюдаемый в России рост заболеваемости и смертности от коронавируса нельзя назвать четвертой волной. По его словам, в стране с лета наблюдается рост инфицированных и погибших от вируса, поэтому этот термин здесь не применим. Этот миф вирусолог развеял в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в России третий день подряд регистрируется рекорд по смертям пациентов с COVID-19. За последние 24 часа зафиксировали максимум смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии — скончались 867 человек. Днем ранее, 29 сентября, в стране было зафиксировано 852 летальных исхода.

Вопросы терминов нас должны волновать меньше всего

По словам Аграновского, в России с начала лета наблюдается высокое плато заболеваемости и смертности от коронавируса. «Сейчас заболеваемость растет от этого уровня, этого плато. При "волнах" есть рост после спада, так что этот термин вряд ли применим к ситуации, — объяснил вирусолог. — Однако это вопросы терминов, которые нас должны менее всего волновать».

По его мнению, рост заболеваемости и смертности от COVID-19 закономерен и прямо зависим от перемещений граждан. «Рост заболеваемости происходит за счет недостаточного уровня вакцинации и сезонных изменений социальной активности — люди вернулись в большие города, работают предприятия, школы и университеты», — пояснил Аграновский.

В России за минувшие сутки выявили 23 888 новых случаев коронавируса — это максимум с 25 июля. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 511 026. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077) и Московской области (1216).