В российском регионе районы лишатся денег на ремонт дорог из-за вакцинации

В Курской области районы, привившие менее половины жителей, лишатся денег на ремонт дорог

Губернатор Курской области Роман Старовойтов постановил, что районы, не выполнившие план по вакцинации, не получат деньги на ремонт дорог. Об этом сообщает Telegram-канал «Ura.ru».

По словам Старовойтова, районы, где на данный момент привито менее 55 процентов населения, в 2022 году будут лишены областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию дорог. Исключение чиновник сделал для финансирования, положенного в рамка национальных проектов.

Губернатор отметил, что на данный момент план по вакцинации не выполнили 13 из 28 районов.

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