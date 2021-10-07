В российском регионе районы лишатся денег на ремонт дорог из-за вакцинации

Губернатор Курской области Роман Старовойтов постановил, что районы, не выполнившие план по вакцинации, не получат деньги на ремонт дорог. Об этом сообщает Telegram-канал «Ura.ru».
По словам Старовойтова, районы, где на данный момент привито менее 55 процентов населения, в 2022 году будут лишены областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию дорог. Исключение чиновник сделал для финансирования, положенного в рамка национальных проектов.
Губернатор отметил, что на данный момент план по вакцинации не выполнили 13 из 28 районов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что регионы, которые объявили свою территорию свободной от коронавируса, могут получить гранты.
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