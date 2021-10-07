В российском регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для чиновников, работников торговли и общепита. О нововведениях для ряда граждан сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Также, согласно постановлению главного санитарного врача региона, должны вакцинироваться работники салонов красоты, почты, ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты, МФЦ и транспорта.

Руководители организаций и предприниматели обязаны обеспечить вакцинацию не менее 80 процентов своих работников. Иммунизация всех сотрудников должна завершиться до 15 декабря 2021 года.

Ранее власти Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для ряда сотрудников организаций. С 5 октября в регионе должны быть привиты сотрудники, которые работают в сфере образования, обслуживания, общественного питания, в финансовых организациях, такси, почты.